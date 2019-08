Era in vacanza con alcuni amici in un agriturismo di Botricello, sulla costa ionica catanzarese, quando gli agente della Squadra Mobile di Catanzaro lo ha arrestato. Il fermo è scattato per un 59enne sardo – A. G. -, ricercato dal 29 luglio per scontare la pena di un anno per abusi edilizi. Ma l’uomo era in fuga. La Polizia li ha rintracciato nell’agriturismo dove era in vacanza. Il 59enne è stato condannato dalla Corte d’appello di Cagliari che quasi un mese fa ha emesso un ordine di esecuzione. Le opere considerate abusive sono state realizzate a Calasetta (nella foto).