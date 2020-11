Aveva da poco smantellato la serra indoor realizzata per coltivare marijuana in una delle stanze della sua abitazione ed era pronto a vendere la droga che aveva prodotto, ma è stato scoperto. In manette per detenzione e spaccio di stupefacenti è finito Diego Spiga, di 26 anni.

Gli agenti della Squadra volante hanno perquisito la sua abitazione a Sestu recuperando 600 grammi di marijuana e 50 di hascisc nascosti in camera da letto. Ispezionando l’appartamento i poliziotti hanno anche individuato in una stanza tutto il materiale utilizzato per realizzare la serra. Sequestrate cinque lampade, due aspiratori, due temporizzatori, quattro trasformatori, filtri per l’aria e tre tubi per l’aerazione che, secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane aveva da poco smontato.