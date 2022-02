In casa 75 chili di hashish, un arresto a Sinnai

Nella sua abitazione di Sinnai nascondeva 75 chili di hashish suddivisi in 723 panetti. Per questo motivo un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Gli agenti della polizia sono arrivati all’uomo, già noto per alcuni precedenti, dopo una serie di controlli e appostamenti. Poi è scattato il blitz nell’abitazione dove all’interno di due valigie sono stati trovati gli stupefacenti. Al momento del controllo il 38enne non era in casa ma è stato rintracciato e arrestato. Ora si trova in carcere a Uta.