La Guardia di finanza a caccia di evasori fiscali. Scoperta un’impresa edile con sede a Cagliari che in due anni ha omesso di dichiarare ricavi per 348mila 200euro. La scoperta delle Fiamme gialle è arrivata tramite la consultazione di diverse banche dati che presentavano delle discrasie tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi e il volume delle operazioni effettivamente eseguite.

In particolare le anomalie sono state rilevate attraverso l’incrocio dei dati relativi ai bonifici bancari in entrata con le risultanze della contabilità della società, ricostruendo così il reale volume d’affari per le annualità verificate (dal 2016 al 2018): ricavi effettivamente non dichiarati pari a 348.200 euro, con un’Iva evasa per 65.000 euro. L’impresa, per le annualità sottoposte a verifica, non ha presentato le dichiarazioni previste dalla legge, qualificandosi dunque come evasore totale.