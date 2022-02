Il vento si è abbattuto su tutta l’Isola causando disagi e situazioni di pericolo. Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, chiamati per risolvere casi critici. A Oristano, in piazza Roma, il vento ha sradicato una palma. La pianta è finita sui tavolini di un bar fortunatamente vuoti. In quel momento poi non transitava nessuno.

Sempre a Oristano un palo dell’illuminazione è finito su un’auto in sosta, danneggiandola. anche in questo caso nessun ferito