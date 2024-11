Il valore di coltivazione e cura del territorio nella nuova edizione di “Pane & Olio 2024” a Ilbono

Nonostante una stagione segnata da una produzione olearia scarsa, quasi nulla, l’anima e l’impegno verso la cultura dell’olio rimangono il cuore pulsante di “Pane & Olio 2024”, in programma a Ilbono da domani e fino a domenica. Un messaggio forte emerge da questa edizione: il valore della coltivazione e della cura del territorio che supera i confini della produzione materiale, diventando patrimonio da custodire e trasmettere.

La giornata di domani, sabato 23 novembre si aprirà con un convegno che esplorerà il ruolo strategico della filiera corta agroalimentare e le possibilità di valorizzare i prodotti locali attraverso la collaborazione tra produttori. Interventi di esperti come Maurizio Mulas, Guido De Luigi, Antonio Montinaro e altri offriranno una visione a tutto tondo su temi cruciali come il cambiamento climatico, l’agricoltura sostenibile e le tecniche innovative di olivicoltura.

Nel pomeriggio il convegno dal titolo “Incendi. Verso un Cambio di Paradigma”, dedicato alla prevenzione degli incendi e alla gestione sostenibile del territorio. Questo evento, curato dalle associazioni di volontariato della Protezione Civile, vedrà la partecipazione di esperti del settore, ricercatori e rappresentanti istituzionali che affronteranno temi come la crisi climatica e l’impatto degli incendi sull’ecosistema. Questo appuntamento riafferma l’impegno della manifestazione per un futuro più consapevole, nel quale la tutela del paesaggio diventa un pilastro fondamentale.

Domenica 24 novembre, il progetto “Autenticità Centenarie” aprirà la giornata con un focus dedicato alla valorizzazione della filiera dell’olio extravergine d’oliva, per proseguire con un programma ricco di attività. Percorsi di e-bike condurranno i visitatori tra le bellezze del centro storico e del sito nuragico di Scerì, mentre le esibizioni della Seui Street Band e del gruppo folk Amistade, faranno vibrare le vie del paese con musiche e danze tradizionali. Non mancheranno esperienze culturali uniche, come la vestizione dell’abito tradizionale di Ilbono e le dimostrazioni di antichi mestieri.

“Pane & Olio non è solo una celebrazione – ha detto il sindaco di Ilbono Giampietro Murru – ma un’occasione per riflettere sul valore del nostro territorio e delle tradizioni che lo caratterizzano. Anche quest’anno, nonostante le avversità, abbiamo voluto dedicare al nostro paese e ai visitatori un’esperienza che parla di autenticità e rispetto per la nostra terra”.

“Anche in un anno difficile – ha evidenziato Agnese Boi, presidente del Centro Commerciale Naturale – abbiamo scelto di mantenere viva questa festa perché la sensibilità verso la cultura dell’olio va oltre la quantità di produzione. Pane & Olio rappresenta il nostro impegno per valorizzare un prodotto che è simbolo della nostra identità e che racconta la bellezza della nostra terra, stagione dopo stagione”.

L’evento, reso possibile grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra e del GAL Ogliastra, è un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e associazioni, uniti per promuovere il patrimonio culturale e ambientale di questa terra. Ilbono è pronta a raccontare, ancora una volta, il legame profondo tra tradizione e futuro, accogliendo tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza autentica.