Il trattore si ribalta e lo travolge, morto un 72enne

Un anziano di 72 anni, Paolo Pintore, è morto in un incidente a Magomadas, nell’Oristanese. L’uomo è stato travolto dal suo trattore con il quale trasportava legna. La dinamica non è ancora del tutto chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 83. L’anziano, secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, si trovava sul suo trattore a cui era collegato un carrello carico di legna.

Per cause non accertate il mezzo si è ribaltato. Il 72enne è stato sbalzato dal trattore e il mezzo lo ha travolto. Sul posto, chiamati dai parenti dell’anziano, sono subito arrivati i medici del 118 e i carabinieri, ma ormai per Pintore non c’era più nulla da fare.

[Foto d’archivio]