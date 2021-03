Appena meno casi rispetto a ieri, ma il numero di tamponi si è dimezzato. E così, nel giro di ventiquattro ore, in Sardegna è risalito al 3 per cento il tasso di positività, ovvero la percentuale tra nuovi contagi e test fatti. Nel bollettino odierno, diffuso come sempre dall’Unità di crisi, si registrano 153 nuovi contagi e 4.558 test. Ieri i casi erano 159, ma i tamponi 8.510. Dall’inizio della pandemia, a marzo 2020, i positivi complessivamente accertati salgono a 43.730.

Nel bolletitno odierno conta anche due morti che portano a 1.218 il totale dei decessi. I tamponi finora fatti in Sardegna sono 940.336. Sono invece 173 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+1), mentre sono 26 (+2) quelli in Rianimazione. Le persone in isolamento domiciliare raggiungono quota 13.030. I guariti sono complessivamente 29.098 (+89), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 43.730 casi positivi complessivamente accertati, 10.906 (+60) sono così ripartiti: Città Metropolitana di Cagliari, 6.907 (+10) nel Sud Sardegna, 3.596 (+8) a Oristano, 8.587 (+40) a Nuoro, 13.734 (+35) a Sassari.