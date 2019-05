Uno stipendio da 10mila euro per un giorno. Quale lavoro può essere pagato così tanto? Essere uno dei tre giudici a bordo delle navi traghetto Moby e Tirrenia per valutarne i servizi. Il premio servirà come base di partenza per una nuova attività imprenditoriale.

“L’idea – spiega Alessandro Onorato vicepresidente del Gruppo – è nata dal nostro desiderio di dimostrare che Moby e Tirrenia sono la risposta a chi cerca la massima qualità al miglior prezzo possibile, senza rinunciare ai comfort di un viaggio esclusivo. Abbiamo scelto la formula di un impiego per raccontare le nuove figure professionali del settore travel e dimostrare come e quanto sia cambiato oggi il modo di viaggiare”.

Un’operazione di marketing nata in collaborazione con l’agenzia Armando Testa per individuare giudici ad alta specializzazione e quindi l’ingaggio di tre figure professionali molto specifiche: la prima è quella di un ‘food lover’, un esperto di cibo e di cucina che si infiltri nella cucina di un traghetto e testi antipasti, prime, pietanze, dolci; la seconda per un travel expert, in grado di ‘navigare’ tra le numerose offerte di viaggio, testandone la convenienza e trovando la soluzione che garantisca il più alto confort al prezzo più vantaggioso; la terza per un family manager, in grado di ottimizzare il bagaglio, pianificare la partenza, gestire al meglio le aspettative della famiglia rendendoli sovrapponibili ai servizi di bordo.

Spetterà a loro compiere un viaggio andata e ritorno su una delle tratte delle compagnie e raccontare online, con video, post e storie, la loro esperienza, ‘giudicando’ i servizi Moby e Tirrenia.

Ogni candidato potrà inserire la propria adesione su www.moby.it, compilando un form e allegando infine un video selfie di presentazione. Le candidature ai tre ‘posti di lavoro’ saranno votate dagli utenti web che entro il 30 di giugno esprimeranno una rosa di finalisti.