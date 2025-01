Il sogno di Roberta e Jacopo, insegnanti di Cagliari, ad ‘Affari Tuoi’ sfuma a un passo dal pacco con i 200mila euro

di Umberto Zedda

Il sogno di Jacopo e Roberta sfuma a pochi pacchi dalla fine: tornano a casa con 500 euro. Finisce così l’esperienza della coppia di insegnanti di Cagliari protagonista della puntata di Affari tuoi andata in onda giovedì 9 novembre su Rai 1.

Nonostante una partita carica di emozioni e piena di colpi di scena, tra proposte di cambi, assegni e tranelli, i due insegnanti sposati da tre anni, purtroppo sono usciti dal gioco quasi a mani vuote, accontentandosi solamente di 500 euro. A fare le scelte e sfidare la sorte e il ‘Dottore’ è stata Roberta, sostenuta dal compagno. La dea bendata ha affidato loro il pacco numero 1 e loro lo hanno tenuto stretto quasi fino all’ultimo, riuscendo ad aprire i pacchi più poveri e conservare quelli che custodiscono i premi rossi a più zeri compresi i 300mila euro ‘sfumati’ a metà partita e i 200mila arrivati quasi fino alla fine della puntata.

Dopo aver perso i 300.000 euro, Roberta ha deciso di continuare la sfida, rifiutando tutte le offerte del Dottore, incluso un generoso assegno da 25.000 euro arrivato quando in gioco c’erano ancora solo quattro pacchi: due blu da 500 e 20 euro e due pacchi rossi da 15mila e 200mila euro, poco prima era stato aperto il pacco con 20mila euro. La proposta di 25mila euro sembrava aver convinto Jacopo: “La cifra è importante”, ha ripetuto più volte, ma insieme alla compagna hanno deciso di andare avanti: “Ormai siamo qui”.

Rifiutato l’assegno da 25mila euro la scelta di Roberta è caduta su un numero che – ha rivelato a fine puntata – per lei era molto importante il 5 affidato alla concorrente delle Marche. L’insegnante sarda ha scelto proprio quello e dentro c’erano i 200mila euro. Con la cifra più alta andata in fumo e i sogni di saldare alcuni lavori di ristrutturazione proprio con quel denaro cancellati da un pacco, le scelte dei due insegnati sardi si sono fatte più semplici e più rapide, come rapide e povere sono state le proposte telefoniche arrivate dal ‘Dottore’.

Arrivati a giocarsi gli ultimi due pacchi, con il premio più alto rimasto di 15.000 euro e il minimo di 500, Roberta è caduta nella rete tesa dal Dottore, che le ha proposto il cambio del pacco: la classica ‘Sliding Doors‘ e lei ha scelto la porta sbagliata accettando il cambio, separandosi dal numero 1.

E dire che Stefano Demartino aveva in qualche modo suggerito alla coppia di insegnanti sardi di non farlo, ricordando quanto accaduto nelle puntate precedenti del programma: “Due giorni fa, la concorrente non ha cambiato pacco e ha vinto 15.000 euro”, lasciando intendere che il finale avrebbe potuto essere diverso. Ma il suggerimento non è servito. Roberta sicura della scelta ha fatto prendere il nuovo pacco a Jacopo e all’interno purtroppo non c’erano i 15mila euro ma solo i 500.

Tra applausi di incoraggiamento e un velo di tristezza, Jacopo e Roberta hanno salutato il pubblico, portando a casa un’esperienza unica e, purtroppo, un premio di consolazione.