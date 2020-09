A causa dell’aumento dei casi di Covid-19 nell’Isola, l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari si riconverte: i reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Medicina generale si occuperanno solo di malati di coronavirus. Lo scrive il quotidiano l’Unione Sarda, che riporta le parole del direttore dell’ospedale, Sergio Marracini: “A causa della recrudescenza dell’epidemia il nostro Pronto soccorso accoglierà in area medica solo pazienti Covid: è nostro dovere prepararci al peggio”, ha dichiarato.

I pazienti affetti da altre patologie vengono trasferiti in altri ospedali, quelli che possono tornare a casa vengono dimessi e i ricoveri in generale sono stati bloccati. Gli interventi chirurgici programmati questa settimana sono stati confermati, per quelli della settimana prossima si valuterà in seguito. Attualmente al Santissima Trinità sono ricoverati 18 pazienti Covid.