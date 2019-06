Il suo nome non risultava nell’elenco delle prenotazioni per le radiografie del poliambulatorio di Orosei e così un turista fiorentino ha dovuto guidare con la costola rotta fino a Nuoro. Durante la vacanza in Sardegna, l’uomo – come riporta il quotidiano L’Unione Sarda – ha ottenuto una richiesta per una radiografia di controllo, ma nel reparto di radiologia è stata respinta. Sotto accusa il tecnico che, secondo il racconto del turista, lo avrebbe trattato in malo modo. L’uomo, poi, si è recato all’ospedale di Nuoro dove, secondo le sue parole, ha potuto contare su una grande professionalità e cortesia. L’Azienda socio sanitaria locale dopo essersi scusata ha annunciato l’avvio di accertamenti interni.