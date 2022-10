Il meteo: sarà un altro weekend in spiaggia. Continua il caldo anomalo nell’Isola

Per la gioia dei turisti, e probabilmente di molti sardi, il bel tempo continua a essere una costante nell’Isola. Le alte temperature di questi giorni, anomale e preoccupanti, interesseranno anche il weekend. Secondo il Meteo.it, le giornate di sabato 29 e domenica 30 Ottobre saranno “davvero straordinarie”, con punte di 29 gradi a Carbonia.

In Sardegna è caldo perfino il mare ad ottobre, un fatto altamente insolito. Si tratta di “temperature insolitamente miti per il periodo e in genere oscillanti tra i 22 e i 23 gradi e fino a 24 gradi sul canale di Sardegna – è il commento di Matteo Tidili (Rai Meteo) -. Valori sicuramente piacevoli sul momento ma che se considerati a scala più ampia e con spirito logico ben traducono l’elevato potenziale energetico disponibile per novembre, considerato che la situazione non cambierà almeno fino a fine mese”. Halloween in spiaggia, dunque, tra creme solari e bagni ‘caldi’.