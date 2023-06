Il meteo dell’Aeronautica per la Sardegna: ecco quando e dove piove nel weekend

La Regione, attraverso la Protezione civile, ha diramato oggi un’allerta meteo gialla che vale dalle 14 di oggi, 2 giugno, e si conclude alle 21 di domani. Il rischio idrogeologico è classificato come “criticità ordinaria”. Sono previsti temporali nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura.

Nel dettaglio delle previsioni, sul sito dell’Aeronautica militare a Cagliari sono previste piogge solo nella giornata di domenica: dalle 3 del mattino alle 14 con una probabilità del 65 per cento che arriva al 90 per cento sino alle 20.

A Nuoro, invece, c’è un 45 per cento di probabilità di pioggia a partire dalle 14 di domani, 3 giugno con un picco del 75 per cento alle 15. In ogni caso non si escludono temporali sino alle 21. Domenica, però, acquazzoni certi dalle 3 di notte per tutta la giornata, sino alle 19.

Anche a Oristano i meteorologi dell’Aeronautica prevedono temporali nella sola giornata di domenica, sempre dalle 3 di notte ma sino alle 12, anche con fulmini. Poi schiarite dalle 13 per un’ora. Quindi di nuovo pioggia sino alle 19.

A Olbia stesso trend col maltempo previsto dalle 3 di domenica e sino alle 19. A Sassari, invece, rischio pioggia è al 45 per cento anche domani, 3 giugno, nelle prime ore del pomeriggio. Domenica la giornata sarà segnata da acquazzoni sino alle 15. Poi si alterneranno schiarite e altra pioggia sino alle 20.

Infine Carbonia, nel Sulcis, dove ugualmente le previsioni dell’Aeronautica segnalano una domenica di pioggia dalle prime ore della notte e sino alle 19-20, come nel resto della Sardegna. Sarà insomma un 4 giugno con maltempo in tutta l’Isola.