Si allunga la lista dei Comuni che stanno correndo ai ripari per affrontare l’ondata di maltempo prevista sulla Sardegna orientale e su quella meridionale dove abbondanti piogge saranno accompagnate dal forte vento in arrivo da est-sud-est. Nelle ultime ore la sindaca di Carbonia, Paola Massidda, quella di Assemini, Sabrina Licheri, e i primi cittadini di Quartu, Graziano Milia, e di Elmas, Tonio Ena, hanno deciso di chiudere scuole, parchi e cimiteri per venerdì sera e per tutta la giornata di sabato. Il livello rosso del rischio idrogeologico segnalato dalla Protezione civile regionale spinge molti sindaci a prendere precauzioni per limitare i rischi alla cittadinanza. Provvedimenti di chiusura sono già stati presi dai primi cittadini di Cagliari, Quartu, Olbia, Orgosolo e Orosei.