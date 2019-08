Un solo colpo di fucile ha colpito e ucciso Roberto Vinci, il 48enne di Genoni trovato morto ieri sera vicino al suo terreno di campagna. È questa la prima certezza che arriva sull’omicidio avvenuto nel piccolo Comune del Sud Sardegna e per il quale indagano i carabinieri.

Vinci, già noto alle forze dell’ordine, stava raggiungendo il suo podere in bicicletta quando il killer gli ha sparato col fucile, forse caricato a pallettoni. Ad avvisare le forze dell’ordine è stato il 118, al cui centralino è arrivata nella tarda serata di ieri una chiamata in cui si avvisava della presenza di un cadavere, in una pozza di sangue. Il 48enne è stato quindi trasportato a bordo di un’ambulanza al Brotzu di Cagliari, ma all’ospedale è arrivato in gravissime condizioni. E lì è morto intorno alle due di notte.

Stando a quando ricostruito dai militari dell’Arma, coordinati dal maggiore Michele Cappa, comandante del Nucleo investigativo di Nuovo, la vittima ha una serie di precedenti penali per furti e rapina. E proprio nel passato dell’uomo frugano gli investigatori per cercare il movente preciso. L’omicidio di ieri potrebbe essere una resa dei conti.

[Foto d’archivio]