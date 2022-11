Il Covid circola ancora: in Sardegna 690 casi e 96 ricoverati

Il Covid, da tempo, ha smesso di fare paura. E ormai la stragrande maggioranza delle persone non usa più le mascherine. Tuttavia il virus continua a circolare e la pressione sugli ospedali ancora si sente.

Dall’ultimo bollettino sanitario, in Sardegna risultano 690 nuovi nelle ultime 24 ore. Non ci sono vittime, ma in ospedale ci sono 96 persone, di cui nove in Terapia intensiva, senza variazioni rispetto a ieri. A causa del Covid continuano anche gli isolamenti domiciliari: sono in quarantena 8.490 sardi, con un aumento di 232 persone.