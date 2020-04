Una Domenica delle Palme solitaria e in casa. Senza ulivi e palme intrecciate, senza la benedizione in parrocchia ma con le celebrazioni di vescovi e sacerdoti in diretta tv e social. Anche in Sardegna la Chiesa si è organizzata per offrire ai fedeli comunque un momento di preghiera nella domenica che precede la Pasqua. Oltre alla messa del Papa in diretta Tv, in tutta l’isola le parrocchie si sono organizzate attraverso i canali social. Chiese deserte e telecamere davanti agli altari.

Tra le altre iniziative in Cattedrale a Cagliari c’è la messa officiata dell’arcivescovo Giuseppe Baturi in onda tv su Sardegna 1 (canale 19 del digitale terrestre) ed EjaTv (canale 172) ma anche sulla pagina Facebook della Diocesi. Diretta anche dalla Cattedrale di Lanusei per la messa del vescovo Antonello Mura, presidente dei vescovi sardi, su Telesardegna (canale 14 del digitale terrestre), in streaming sulla pagina Facebook de L’Ortobene e di Ogliastra Web e su Radio Barbagia.

Questa mattina, invece, dalla cappella delle cliniche San Pietro, al palazzo Clemente a Sassari, è andata in onda la diretta della celebrazione eucaristica officiata dal cappellano don Piero Bussu sui canali social dell’Aou di Sassari.