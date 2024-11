Il cinema sbarca all’aeroporto Olbia-Costa Smeralda: in mostra “La Dolce Vita di Federico Fellini e Leo Catozzo”

La mostra artistico-documentale “La Dolce Vita di Federico Fellini e Leo Catozzo: tra sogno, magia e realtà“, organizzata dall’Associazione culturale Il Leone e le Cornucopie porterà un tocco di cinema all’aeroporto Olbia-Costa Smeralda

L’inaugurazione, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni, è in programma mercoledì 4 dicembre alle 11. “L’esposizione, che si concluderà il 31 dicembre, – spiegano – presenta due sezioni, delle quali la prima, allestita nell’aerostazione, lato arrivi, è completamente dedicata a nove motoveicoli iconici e protagonisti dei capolavori del regista riminese e gentilmente concessi dal Museo Sidecar di Cingoli”.

”Siamo fieri di aver ideato e organizzato questa iniziativa di alto pregio culturale e di vocazione internazionale, per la prima volta ad Olbia in aeroporto, porta della città, che qui vede transitare tante persone anche durante il periodo natalizio – ha detto Tiziana Biscu, presidente dell’associazione culturale Il Leone e le Cornucopie, organizzatrice dell’evento – Colgo l’occasione per ringraziare l’assessorato al Turismo della Regione Sardegna che ha sostenuto il progetto e la Geasar per l’alta sensibilità culturale che ha dimostrato ancora una volta nel voler ospitare qui in aeroporto la mostra”.

“Ci siamo attivati un anno fa con un gruppo di ricerca perché avevamo il desiderio di presentare una retrospettiva sul maestro Fellini visto da un’ottica forse inusuale che parte dalla selezione dei motocicli – ha spiegato il curatore della mostra, il giornalista Fabio Alescio – veri e propri protagonisti delle sue pellicole, mai scelti a caso dal regista ma anzi in alcuni casi ideati e progettati personalmente da lui che curava ogni minimo particolare del film. In un processo ideale siamo quindi arrivati a studiare anche il Fellini più inedito, quello che emerge dal profondo sodalizio umano e professionale con Leo Catozzo”.

L’ESPOSIZIONE

I motocicli sono frutto di un’accurata ricerca e restauro durata decenni e curata dallo studioso del cinema Costantino Frontalini, proprietario del Museo Sidecar e ospite speciale all’inaugurazione della mostra, il 4 dicembre 2024.

Tra questi, spiccano il triciclo personale di Fellini, acquisito dal curatore della rassegna da un antiquario di Gambettola, paese d’origine di Urbano Fellini, padre del regista; il motocarro di Zampanò; la Vespa de “La Dolce Vita” e la Harley-Davidson di “Amarcord”. Nei pannelli descrittivi di ogni moto e del film che la rese famosa, tante curiosità inedite che proiettano il visitatore nelle atmosfere del cinema dell’Italia del dopoguerra.

Nella seconda sezione la mostra evidenzia il profondo legame professionale e personale tra Federico Fellini e Leo Catozzo, montatore dei suoi film più significativi.

Grazie alla collaborazione con la famiglia Catozzo, saranno esposti all’ArtPort Gallery, al piano superiore dell’aeroporto, alcuni materiali provenienti dall’archivio privato del figlio Alberto, tra i quali campeggiano due prototipi della pressa da montaggio, geniale invenzione e brevetto di Leo Catozzo che rivoluzionò per sempre la tecnica di montaggio dell’epoca, riducendo in maniera significativa i tempi di lavorazione di un film.

Nel percorso espositivo sarà possibile visionare alcuni articoli unici provenienti dalla collezione, tra i quali, un ciak originale in legno e le locandine dei film più celebri di Fellini, i suoi dipinti, i bozzetti originali e i disegni scambiati tra i due nel corso degli anni. Una postazione multimediale permetterà ai visitatori di visionare filmati e interviste originali a Fellini e ai protagonisti dell’epoca.

GLI EVENTI

Durante il periodo della mostra, saranno organizzate alcune serate dedicate alle proiezioni dei due film vincitori dell’Oscar e a un concerto del maestro Giandomenico Anellino di musiche tratte dalle colonne sonore delle pellicole più note del regista e del cinema italiano. In tale occasione, a seguire, sarà possibile immergersi nelle atmosfere natalizie grazie all’esibizione del coro Gospel Movin’On Up di Olbia.