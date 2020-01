Anche la Sardegna segue l’andamento nazionale con un’impennata dei casi di influenza nella prima settimana del nuovo anno. Secondo i dati elaborati dalla Federazione italiana dei medici di medici di medicina generale (Fimmg) negli studi c’è stato un aumento di almeno il 20 per cento dei pazienti colpiti da virus influenzali, rispetto alle settimane precedenti. In questi primi giorni del 2020 dunque arriva il picco dell’influenza che è destinata ad aumentare con la riapertura delle scuole. Infatti, le vacanze sono state caratterizzate da una contaminazione che si è verificata principalmente all’interno del nucleo familiare, mentre il ritorno a scuole rappresenta un elemento di rischio in più.

L’impennata di inizio anno ha anche portato un aumento delle complicanze legate all’influenza: “Abbiamo visto soprattutto un aumento delle complicanze di tipo respiratorio e bronchiale – spiega Silvestro Scotti, segretario della Fimmg – con alcuni casi più gravi di polmonite, soprattutto nei soggetti più fragili come gli anziani”. Dal presidente dei medici di famiglia, dunque, l’invito a vaccinarsi indirizzato in primo luogo ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio e che non lo avessero ancora fatto: “È importante che i soggetti più a rischio, come anziani o malati cronici, si vaccinino e per farlo c’è ancora tempo fino alla fine di gennaio. L’influenza si protrarrà infatti per alcuni mesi e, dunque – conclude – si è ancora in tempo per immunizzarsi e non incorrere in complicanze”.