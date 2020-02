L’iglesiente rischia di perdere il posto della polizia ferroviaria: “Chiuderà l’ufficio di Iglesias, attualmente composto da due soli operatori”, denuncia il sindacato di polizia Siap. “Nell’ultimo periodo vi è il progetto di ridimensionamento del Compartimento Polfer di Cagliari che diventerebbe una Sezione del nuovo Compartimento Lazio-Sardegna – spiega il segretario provinciale del Siap, Mauro Aresu – Il nome della nostra isola finirà su un’insegna nella Capitale ma come avviene su ogni cosa, nella nostra terra si smobilita”. La decisione va in controtendenza rispetto alla richieste delle Ferrovie, spiegano dal Siap. “Periodicamente le Ferrovie richiedono la presenza di una pattuglia della Polizia a bordo di alcuni treni. Tali servizi vengono svolti dai due operatori di Iglesias e tale servizio gode di fiducia e apprezzamento da parte di viaggiatori – sottolinea Aresu – l’apertura della fermata ferroviaria all’aeroporto di Cagliari – Elmas, e il completamento a breve del nuovo Centro Intermodale, in fase di costruzione ad Iglesias, ha inevitabilmente procurato e procurerà, un notevole incremento di viaggiatori da e verso Iglesias”. Ma, secondo il sindacalista “la Polizia di Stato non solo rinuncia a dar maggior sicurezza con incrementi d’organico, ma pensa bene di declassare il Compartimento Sardegna chiudendo uffici quali appunto quello di Iglesias”.

Sul caso interviene anche Salvatore Deidda, capogruppo Fdi in commissione Difesa: “La Polfer di Iglesias è da tempo sottodimensionata, con due soli agenti e senza dirigenti e ufficiali. Si attendevano rinforzi, invece viene soppresso un servizio che i cittadini e gli amministratori apprezzano – sottolinea il deputato – Ancora tagli del Ministero dell’Interno in Sardegna, dopo la Stradale di Fonni, è il turno della Polfer di Iglesias”.

[Foto d’archivio]