Raid vandalico durante la notte a Iglesias. Nel mirino è finito l’archivio registri della scuola Lamarmora in via 2 Giugno. Qualcuno, forzando una finestra o una porta, si è introdotto all’interno dell’istituto e ha appiccato il rogo. Le fiamme si sono velocemente propagate. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte. Una persona che abita nella zona si è accorta delle fiamme e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Nel giro di un’ora i vigili sono riusciti a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo stabile. I danni sono ingenti, ma non ancora quantificati. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

[foto: Google]