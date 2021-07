Il fuoco continua a flagellare le campagne della Sardegna. Nella giornata di oggi sono stati tredici gli incendi che si sono sviluppati sul territorio regionale, sei dei quali hanno costretto i mezzi aerei a intervenire per domare le fiamme e aiutare le squadre a terra. Paura a Serri dove a causa di un incendio nella località ‘Cantoniera Santa Lucia’ una persona è stata circondata dalle fiamme che si sono sviluppate nel suo terreno privandola di qualsiasi via di fuga. È intervenuta una pattuglia della stazione Forestale di Isili che ha provveduto al salvataggio di M.M. e lo ha portato in una zona sicura e affidato ai sanitari per gli accertamenti.

Momenti di paura a Bottidda, in località Nuraghe Sa Pietade, nel Sassarese, dove le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni del paese. Accanto alle squadre a terra sono state lanciate bombe d’acqua sulla zona due elicotteri, il Super Puma e due Canadair. Non si registrano al momento case evacuate. Due elicotteri stanno intervenendo anche sul rogo ancora attivo a Serri, nel Sud Sardegna, mentre sono stati già spenti gli incendi divampati a San Basilio, sempre nel Sud Sardegna e a Tortolì in Ogliastra.