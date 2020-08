Sono una trentina gli incendi registrati oggi in Sardegna. Di questi sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: Un elicottero si è alzato in volo per spegnere le fiamme nelle campagne di Burgos (Sassari) mentre un altro ha volato sopra Narbolia (Oristano), in località ‘Sas Arenas’ dove il fuoco ha percorso una piccola porzione di pineta. Incendio anche a Loiri Porto San Paolo, in Gallura, dove è andata in fumo una superficie di circa quattromila metri quadri di pascolo. Due ettari di aree agricole sono andate distrutte nelle campagne di Carbonia, nel Sulcis, mentre due elicotteri sono intervenuti a Nurri (Sud Sardegna) in località ‘Nuraghe Is Cangialis’. Infine fiamme anche a Villacidro, sempre nel Sud Sardegna.