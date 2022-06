I ‘ricordini’ delle vacanze in esposizione all’aeroporto: c’è anche una testa di alligatore

L’Agenzia delle dogane ha deciso di mettere in mostra i ‘ricordini’ delle vacanze, non solo quelli che vengono presi dalla Sardegna (come sabbia e conchiglie) ma anche quelli portati nell’Isola.

Il ‘pezzo forte’ dell’esposizione – un allestimento è davanti all’ingresso per le partenze, l’altro all’arrivo – è una testa di alligatore, specie protetta dalla Convenzione di Washington, eppure arrivata in Sardegna, trofeo di chissà quale esotica vacanza. Ecco poi tutta una serie di capi d’abbigliamento contraffatti, ma anche borse e scarpe, in violazione del diritto di proprietà industriale e intellettuale.

[Foto d’archivio]