I piccoli incendi che devastano la Sardegna: in 24 ore 17 roghi e 16 ettari andati in fumo

La Sardegna continua bruciare, anche sommando i piccoli e medi roghi. Ieri sono stati 27 gli incendi che si sono contati in Sardegna per 16 ettari andati in fumo complessivamente.

Un elicottero del Corpo forestale è intervenuto a Orgosolo, in località Riu Coda e Serra, dove le fiamme sono avanzate per quasi dieci ettari, tanto da richiedere l’intervento del mezzo aereo. Il secondo incendi più grande della giornata a Ortacesus, nel Sud Sardegna: 6,4 gli ettari di pascolo andati in fumo. Elicotteri in azione anche a in Gallura, a Trinità d’Agultu, così come a Ozieri nel Sassarese e Uras dell’Oristanese.

[Foto d’archivio]