I Nas sequestrano 32 tonnellate di mangimi e concimi nel Cagliaritano

Ben 32 tonnellate di fitosanitari, concimi e mangimi di vario genere destinati all’agricoltura sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Cagliari all’interno di un deposito del Cagliaritano. Gli specialisti dell’Arma hanno eseguito una serie di controlli disposti dal Comando per la Tutela della Salute, su produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti utilizzati in agricoltura e verifica sul corretto impiego.

I carabinieri del Nas insieme ai colleghi del Comando provinciale di Cagliari effettuando l’ispezione all’interno di una rivendita di prodotti per l’agricoltura, hanno individuato un’intera zona adibita alla vendita dei prodotti e di un deposito di circa 700 metri quadri utilizzato per lo stoccaggio dei bancali di mangime per animali da reddito e concimi di vario genere in condizioni strutturali ed igienico-sanitarie non corrette.

L’intero stabile non era idoneo a “garantire né la salubrità degli ambienti né la corretta conservazione dei prodotti presenti all’interno”, spiegano i militari. Il deposito e quanto contenuto all’interno, per un valore di circa 100mila euro, sono stati sequestrati per evitare che i mangimi venissero immessi nel mercato. Il titolare dell’azienda è stato multato e segnalato alle autorità sanitarie per i provvedimenti del caso.