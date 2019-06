Sono arrivati da diverse regioni d’Italia per tentare di conquistare il mondo a colpi di dadi, invadendo Stati e Nazioni con carri armati di plastica colorata. Il Risiko, il conosciutissimo gioco di strategia, sbarca nuovamente in Sardegna.

Oggi Cagliari ospita il “Master di Risiko” che regalerà al vincitore la qualificazione al Campionato nazionale di 2020. Sono 40 i giocatori iscritti al torneo, una buona parte sono i soci del club Rcu Cagliari, gli altri arrivano appositamente da Roma, Venezia, Terni, Acireale, Caltanissetta, Bergamo.

Il master si svolge su quattro partite: al termine delle prime due si sommeranno i punti conseguiti dai giocatori. I migliori disputeranno le semifinali e infine la finale. “Sono molto soddisfatta del lavoro fin qui svolto dal club – sottolinea Monica Corda, presidentessa del club Risiko di Cagliari – stiamo facendo conoscere il gioco a tante persone attraverso tornei itineranti e grandi manifestazioni di livello nazionale come il master di oggi e il “Grande raduno nazionale del Sud” che stiamo organizzando per il 13, 14 e 15 settembre. Invitiamo tutti quelli che vogliono imparare questo gioco a contattarci e a giocare con noi ogni giovedì. Non fate la guerra, giocate a Risiko!”.