Gus Sardegna, Luchino Corrias è il nuovo presidente del Gruppo giornalisti uffici stampa

È Luchino Corrias il nuovo presidente del Gus Sardegna, il Gruppo giornalisti uffici stampa. Ieri a Cagliari si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive (presidenza e consiglio direttivo).



I neoconsiglieri del gruppo sardo di specializzazione della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, sono Flavia Attardi, Alessandro Balzani, Maurizio Bistrusso, Nicola Grandesso Silvestri, Massimo Lavena, Sergio Nuvoli (presidente sardo uscente e vicepresidente nazionale), Luigi Pambira, Marco Pili e Sandro Pisu.

“Il Gus sardo è cresciuto molto in quest’ultimo triennio grazie anche alla ricostituzione del Gus nazionale che ha permesso di condividere le esperienze, le criticità e le iniziative – spiega Corrias a Sardinia Post -. Un merito particolare va a Sergio Nuvoli il quale, con il supporto del direttivo che è stato particolarmente produttivo, ha fatto diventare il gruppo sardo un interlocutore di primo piano nelle questioni legate alla professione degli uffici stampa, professione che sta affrontando molteplici cambiamenti. L’obiettivo – conclude il neopresidente – è di rafforzare le iniziative portate avanti in questi ultimi tre anni nelle attività di formazione e consulenza degli addetti stampa”.



Luchino Corrias è nato a Cagliari nel 1964. Giornalista, addetto stampa e consulente politico, è stato redattore per la televisione la radio e la carta stampata. Dalla metà degli anni ‘90, ha iniziato a occuparsi prevalentemente di attività in ambito politico, come consulente per l’informazione, la comunicazione e l’attività legislativa. Specializzato nella gestione degli uffici stampa in ambito politico/istituzionale e di assistenza nelle procedure delle assemblee elettive, ha collaborato con singoli esponenti politici, strutture di partito, istituzioni e amministrazioni pubbliche.

(m.v.)