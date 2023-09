Guida ubriaco una Ferrari 358: turista tedesco multato, torna in hotel in carroattrezzi

Guidava ubriaco un’auto da sogno, una Ferrari 358 spider nuovissima. Ora per tornare al volante dovrà attendere molti mesi il turista tedesco di 65 anni bloccato dalla polizia stradale di Nuoro lungo la Carlo Felice. Al tedesco è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza ed è dovuto tornare in albergo a bordo del carro attrezzi che ha preso in consegna la sua auto.

L’episodio è avvenuto domenica mattina lungo la statale 131 all’altezza del bivio di Ottana. Una pattuglia della polizia stradale di Nuoro, impegnata nei controlli lungo la Carlo Felice ha notato il bolide di Maranello che, a velocità moderata, sbandava pericolosamente.

Gli agenti hanno deciso di sorpassare la Ferrari e intimare l’alt al conducente. L’automobilista si è fermato ed è stato sottoposto al test con l’etilometro: è risultato avere un tasso di alcol nel sangue due volte più alto di quello consentito dalla norma.

Il 65enne, che si trovava in vacanza in Sardegna pare per partecipare a un raduno di Ferrari e auto di lusso, è stato multato: gli è andata bene se avesse avuto un taso di alcol nel sangue più alto l’auto gli sarebbe stata sequestrata ai fini di confisca e la Ferrari sarebbe rimasta solo un ricordo.

Quella di domenica è solo l’ultima infrazione rilevata dalla polizia stradale di Nuoro. Negli ultimi 20 giorni gli agenti hanno infatti contestato ben 46 violazioni al codice della strada.

“Da un riscontro statistico, si è potuto constatare che il 52,50% dei casi, pari a 21 infrazioni, hanno interessato persone di età compresa tra i 33 e i 65 anni, mentre nel 27,50% dei casi, le 11 violazioni sono state commesse da persone di età compresa tra i 18 e i 24 ann – spiegano dalla polizia stradale – . Ben 6 persone hanno ottenuto l’abilitazione alla guida da meno di tre anni (neopatentati)”.

Un dato che la Polstrada definisce “preoccupante, se si pensa che l’alterazione psicofisica di chi si mette al volante è determinata da un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, che spesso è una delle cause principali degli incidenti stradali, anche gravi. Per contrastare questo fenomeno la Polizia Stradale di Nuoro ha deciso di programmare con più frequenza servizi di prevenzione”.