Guerra in Ucraina, Sardegna isola della solidarietà

La Sardegna risponde ‘presente’ nella grande macchina della solidarietà nei confronti del popolo ucraino in questo periodo di guerra. Tante le iniziative promosse da associazioni e volontari, destinate non solo a fa arrivare nei territorio martoriati dalla guerra medicine e beni di prima necessità, ma anche offrire accoglienza ai profughi.

La Protezione civile sto portando avanti il programma disposto dal Dipartimento nazionale e così è stata fatta una ricognizione dei posti in cui ospitare le persone in fuga dalla guerra. Tra i luoghi ci sono gli ex covid hotel che, come disposto a livello nazionale, saranno utilizzati per l’ospitalità temporanea o di lungo periodo.

Per quanto riguarda le associazioni di volontariato, prosegue la missione per portare in Ucraina una tonnellata di medicinali e condure in Italia donne e bambini in fuga dal Paese assalito dalla Russia. I due pullman dei quest’ultima missione umanitaria, partiti per portare in Sardegna un’ottantina di bambini di un orfanotrofio del Donbass, sono giunti questa mattina a Cracovia.

Ieri è stato comunicato alla delegazione sarda l’elenco ufficiale delle persone provenienti dalle case famiglia autorizzate dal Ministero ucraino a salire sui bus. Dopodichè si attende il loro arrivo al confine con la Polonia, per poi ripartire tutti insieme verso l’Italia.

