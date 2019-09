Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri all’interno di un’azienda agricola a Marsilio, una località nel Comune di Fonni. Le fiamme hanno mandato in fumo seicento rotoballe di fieno che erano ammassate all’esterno dei locali, vicino a un capannone. I vigili del fuoco di Nuoro sono rimasti impegnati diverse ore per spegnere le fiamme e limitare i danni alle scorte di foraggio e agli infissi delle strutture agricole evitando danni strutturali. Sono i carabinieri della stazione di Fonni a condurre le indagini per verificare se l’incendio abbia origine dolosa.