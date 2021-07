Alcune centinaia di persone di nuovo in piazza Garibaldi, in pieno centro a Cagliari, per contestare il Green pass. È la nuova puntata della mobilitazione che sabato scorso ha portato in corteo nel centro di Cagliari circa un centinaio di persone. La manifestazione di ieri sera è stata promossa dal comitato ‘Uniti si vince‘. Sulla terrazza antistante la scuola elementare Riva si sono schierate diverse persone con camici bianchi. Dal microfono gli interventi hanno sottolineato “l’importanza della libertà di scegliere se vaccinarsi o no”. Tra i partecipanti in piazza anche messaggi come “No truffa Covid, le cure esistono”, e “Green pass illegale inutile e liberticida”.