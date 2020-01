Sta diventando un problema l’invasione di storni nel centro urbano di Sassari. Il volo degli uccelli sta causando malumore per i residenti anche perché i volatili ricoprono strade, auto, balconi e panni stesi con gli escrementi. Una situazione, come riferisce La Nuova Sardegna, che quest’anno ha raggiunto dimensioni ampie come mai si era visto in città. Si tratta di uccelletti che non raggiungono nemmeno centro grammi di peso, ma che si muovono in gruppi molto vasti tanto da raggiungere le migliaia du unità. Questi uccelli si nutrono nelle campagne attorno alla città ma poi preferiscono dormine nelle zone alberate del centro ed è proprio dai rami che scaricano sui marciapiedi il guano, fenomeno con cui i sassaresi sono costretti a convivere da diverso tempo.

Capita a volte che gli escrementi vengano liberati anche all’interno dei balconi delle abitazioni o sui panni stesi. Si cerca di trovare una soluzione a questo problema che coinvolge diversi zone del Sassarese: alcune amministrazioni hanno tentato di mandare via gli storni piazzando dei ‘dissuasori’ sonori in alcune zone sensibili.