Sbarcato in Sardegna qualche giorno prima delle restrizioni straordinarie imposte dal governo, aveva raggiunto la propria imbarcazione, ormeggiata nel porto di Stintino, e in navigazione era arrivato sino a Castelsardo ma con l’intenzione di proseguire sino a Santa Teresa di Gallura. I finanzieri del reparto operativo aeronavale di Cagliari hanno segnalato l’uomo, proveniente dalla Provincia di Lodi in cui vive, al competente ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera. Gli è stato imposto l’immediato isolamento fiduciario sulla sua barca, senza la possibilità di spostamento o contatto con alcuno, se non per necessità indispensabili.

Le fiamme gialle hanno sorpreso altre due persone lungo le coste di Alghero. Incuranti dei divieti veleggiavano comodamente con la loro imbarcazione da diporto e sono stati denunciati penalmente all’autorità giudiziaria di Sassari perché prima di raggiungere la barca si erano spostati sul territorio comunale senza comprovabili esigenze lavorative, di salute o di necessità.

I due interventi rientrano nel piano di intensificazione dei controlli e del presidio del territorio costiero che la guardia di finanza regionale e provinciale ha disposto in ossequio alle più stringenti e attuali misure adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Appartengono a questa strategia i servizi attivati lungo la tratta Bonifacio – Santa Teresa di Gallura, dove sono interrotti i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci e si teme un possibile traffico marittimo non controllato, pericoloso e non autorizzato.