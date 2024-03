Giovani a rischio, a San G. Suergiu nasce “Lanciatori di idee”: il podcast per creare comunità positive

La forza delle idee e del dialogo per generare benessere e promuovere nuove forme di comunità positiva. È la sfida di un gruppo di giovani di San Giovanni Suergiu che con la puntata numero “zero” del podcast “Lanciatori di idee”, sabato 23 marzo alle 18 dagli spazi dell’ex Esmas, risponderanno al grave episodio che all’inizio dell’anno, nel paese del Basso Sulcis, ha visto alcuni adolescenti lanciare pietre contro alcune persone e compiere atti di vandalismo gratuiti.

L’idea nasce nello Spazio creativo, il centro ospitato nell’ex Esmas che da qualche mese permette ai ragazzi e alle ragazze di contare su un ambiente aperto e informale dedicato ai propri interessi aggregativi, culturali e sociali. A febbraio, col supporto della cooperativa Millepiedi, è così partito un laboratorio guidato da Federico Esu, autore del podcast Itaca, un progetto che mira a creare connessioni umane profonde e autentiche tra le persone. Insieme a lui i giovani hanno imparato come fare un’intervista e come rendere il dialogo con l’altra persona più efficace. E’ nata anche una redazione di nove ragazzi (Marzia Porru, Tania Argiolas, Miriam Argiolas, Jessica Caltabiano, Mattia Fais, Valentina Mariani, Alessio Milia, Francesco Sabiu, Elisa Scano) capeggiata dall’educatore dello Spazio Creativo, Simone Petrucci, e coordinata dal sociologo Chicco Angius.

Il gruppo ha scelto gli ospiti della puntata di sabato. Si tratta della sportiva e creativa Virginia Manzi (foto)che dal “Continente” ha scelto di stabilirsi a San Giovanni Suergiu. Di Andrea Tuveri, nativo con un passato di successo nel mondo della musica che ha deciso di tornare alle origini per aprire una scuola di batteria. Di Denise Pisu che pur rimanendo radicata a San Giovanni Suergiu è riuscita a raggiungere altissimi livelli nel Ju-Jitsu. Per l’occasione sarà possibile assistere dal vivo alla diretta oppure ascoltarla in streaming sulla pagina Instagram nextgen_progetto_giovani_sgs.

Nel corso della serata spazio anche alla musica dal vivo con la Boiler room, proposta dal dj sangiovannese no.One, e all’arte digitale con le illustrazioni dell’artista locale Tata. È previsto anche un brindisi beneaugurante con i vini della cantina sangiovannese “Agricola Sant’Andrè”. Lo Spazio creativo dell’ex Esmas nasce in seno al Progetto giovani, voluto dagli assessorati alle Politiche giovanili e alle Politiche sociali del Comune di San Giovanni Suergiu per promuovere il benessere dei giovani nella fascia d’età tra i 14 e i 35 anni. Il Progetto giovani oltre allo Spazio creativo offre un servizio di supporto psicologico gratuito e un Servizio di orientamento.