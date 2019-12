Sono confusi i ricordi di Pasquale Zucca, 30 anni di Bitti, che la notte scorsa è stato accoltellato all’esterno di un locale dove era in corso una festa. Il giovane è stato interrogato dai carabinieri che stanno cercando di risalire alla persona che lo ha colpito all’addome causandogli ferite, fortunatamente non gravi, che potranno essere curate in dieci giorni. Ma la sua testimonianza per ora non potrà essere risolutiva per le indagini visto che i ricordi sul momento dell’aggressione sono offuscati. Secondo una prima ricostruzione fornita da alcuni testimoni che erano presenti all’interno del locale, pare che Zucca sia intervenuto per sedare una rissa, tra bittesi e oruniesi, che è proseguita all’esterno dove poi è spuntato il coltello. All’origine della rissa ci sarebbe una semplice spinta o probabilmente il troppo alcol. Il 30enne bittese sarà ancora interrogato dai carabinieri così come proseguiranno le testimonianze di chi era presente alla festa.

