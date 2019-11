Il bastione di Cagliari, la chiesa della Madonna di Monserrato e il Comune di Selargius illuminati, il 20 novembre prossimo, con luci blu per celebrare i 30 anni della convezione Unicef sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il comitato Unicef di Cagliari, ha organizzato la settimana dei diritti, con eventi di sensibilizzazione, incontri e laboratori. “I protagonisti assoluti saranno i bambini e le bambine – ha evidenziato la presidente del comitato Unicef di Cagliari, Orsola Apice – i sindaci di Cagliari, Monserrato e Selargius, hanno aderito all’iniziativa, denominata ‘Go blue’, illuminando di blu un monumento simbolico della città per chiedere che per ogni bambino e adolescente ogni diritto sia garantito e realizzato”. La mattina del 20 novembre alle 11, nella sede della Fondazione Sardegna si terrà la premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso bandito dall’Ufficio regionale scolastico, dal comitato Unicef regionale e dalla Garante per infanzia e adolescenza, sul tema dei diritti. Il 22, dalle 9 alle 12, in Piazza Si e Boi a Selargius, la mattinata sarà dedicata ai laboratori sui diritti realizzati dai volontari del Comitato Unicef di Cagliari con i bambini delle scuole primarie del territorio. La mattina del 29 novembre, gli studenti della scola media di Su Planu prenderanno il posto dei consiglieri regionali e interagiranno come in una vera e propria seduta.