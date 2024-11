Giornata mondiale della colletta alimentare, impegnati in tutta la Sardegna duemila volontari e 180 supermercati

Oltre 180 supermercati e duemila volontari sono impegnati in tutta la Sardegna oggi per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa sostenuta dalla Fondazione Banco Alimentare che si ripete ogni anno. Nel corso di tutto il giorno sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, grazie al supporto delle organizzazioni e dei partner locali.

Vicino ai supermercati ci sono i volontari, riconoscibili per le loro pettorine arancioni, ai quali si potranno consegnare i prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Sempre i volontari forniranno le informazioni utili sull’iniziativa e consiglieranno i prodotti da acquistare per donarli.

In Sardegna si conta di raggiungere il risultato ottenuto lo scorso anno quando furono raccolti 135.009 chili di prodotti in 178 supermercati, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Numeri che sicuramente oggi saranno superati.

L’obiettivo, fanno sapere dal Banco alimentare è di raccogliere tra le 150 e le 200 tonnellate di merce nella giornata di oggi. Durante l’anno, il Banco Alimentare in Sardegna raccoglie solitamente circa 3.000 tonnellate di prodotti. Gli alimenti donati verranno distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni partner locali convenzionate con il Banco Alimentare, tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada, sostenendo più di 1.790.000 persone.

Giorgio Frasconi, presidente del Banco Alimentare, durante la presentazione dell’evento insieme al direttore Alberto Tamponi, ha dichiarato: “Aderire alla giornata nazionale fa bene a chi lo fa. È un invito a prendersi cura degli altri e di sé stessi”.