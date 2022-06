Giornata di incendi nell’Isola. Evacuate tre case, caseificio circondato dalle fiamme

Numerosi incendi in tutta la Sardegna, alimentati da alte temperature e vento. Un vasto rogo è divampato nelle campagne di Dorgali ma le fiamme hanno interessato anche il Cagliaritano e l’Oristanese. Un vasto incendio si è sviluppato nella campagne di Portoscuso, nel Sulcis Iglesiente. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, Protezione civile e il Corpo forestale. In azione anche un elicottero della flotta regionale.

Le fiamme si sono avvicinate alle case, tanto che tre famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale. “Fortunatamente il tempestivo intervento di vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari ha evitato il propagarsi dell’incendio – ha detto all’Ansa il sindaco di Portoscuso, Ignazio Salvatore Atzori -. Gli abitanti di alcune abitazioni sono stati fatti uscire solo per precauzione, ma già la situazione sta tornando alla normalità e si stanno spegnendo gli ultimi focolai. Le fiamme hanno distrutto vegetazione e un boschetto di ginepri”. Il secondo grosso incendio si è sviluppato nell’Oristanese a, Marrubiu, lambito un caseificio, chiusa per circa un’ora la statale 131 al chilometro 75 perché le fiamme erano vicine alla carreggiata. Sul posto stanno ancora operando due Canadair, tre elicotteri della flotta regionale, con le squadre a terra di vigili del fuoco, protezione civile e Corpo forestale, al lavoro anche carabinieri e polizia stradale che si sta occupando della viabilità. Non è chiaro, al momento, se le fiamme abbiano danneggiato il caseificio rimasto a lungo circondato dal fuoco.