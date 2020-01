La cittadinanza onoraria di Santa Teresa di Gallura è stata conferita alla senatrice Liliana Segre. La delibera, firmata il 18 dicembre, verrà letta dal primo cittadino del paese gallurese, Stefano Pisciottu, in occasione della Giornata della Memoria che si celebrerà domani 27 gennaio. Una decisione “in riconoscimento dell’alto valore morale ed educativo espresso nella conservazione della memoria storica e dell’attivo e continuo ruolo di azione civile svolto nel contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, spiega Pisciottu.

La delibera verrà presentata prima dello spettacolo ‘Der Boxer‘, con Michele Vargiu e gli Elva Lutza: la storia di un giovane che ha sfidato il Terzo Reich e si è fatto amare da un popolo intero, danzando sul ring come sull’assurdità delle leggi razziali. Una vicenda di sport senza tempo, di amore e di guerra, una discesa senza freni in uno dei periodi più bui della storia, narrata con rigore storico e senza rinunciare alle suggestioni del racconto teatrale. Il monologo andrà in scena al Teatro Nelson Mandela (ore 21 con ingresso gratuito), impreziosito dalle musiche dal vivo degli Elva Lutza: Gianluca Dessì alla chitarra e Nico Casu alla tromba.

Un appuntamento fortemente voluto da Giunta e Consiglio, che si sono impegnati a “coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e della Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole”.