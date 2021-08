L’associazione giuristi democratici della Sardegna, la rete delle associazioni per il rinnovamento democratico, l’associazione dei cristiani per il socialismo esprimono attraverso una nota “il loro profondo dolore per la prematura ed improvvisa scomparsa di Gino Strada, guerriero di pace e profeta di lotta non violenta”.

“Oggi un pianeta in fiamme è ancora più solo – scrivono le associazioni -, e tutti noi ci impegniamo a continuare la lotta insieme ai fraterni compagni ed amici di Emergency, esprimendo nel contempo il nostro commosso dolore ai familiari, per un futuro più giusto, più equo, più pacifico”.