Incidente mortale nella tarda mattinata, al chilometro 6,1 della statale 131 Dir, all’altezza di Ghilarza in direzione Olbia, in cui ha perso la vita un 51enne di Jerzu, appartenete alla Compagnia Barracellare. Secondo una prima e sommaria ricostruzione di quanto è accaduto, una Nissan X Trail condotta da un 51enne residente nel Lazio, ma originario di Nuoro e con a bordo una donna di 53 anni, ha tamponato la Fiat Punto della Compagnia Barracellare. L’impatto è stato violentissimo, il conducente della Punto è morto, feriti guidatore e passeggero della Nissan.

Immediato l’arrivo di vigili del fuoco, carabinieri della Compagnia di Ghilarza, ambulanze del 118 ed Elisoccorso. Presenti anche i tecnici dell’Anas che hanno chiuso la strada per facilitare le operazioni di soccorso e deviare il traffico lungo la provinciale 15. I feriti, uno dei quali gravi, sono stati trasportati in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire i dettagli e la dinamica della tragedia.

notizia in aggiornamento