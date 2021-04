Un fronte freddo associato a un ciclone mediterraneo ha portato una massa d’aria secca artica sulla Sardegna, dove nel corso della notte si assisterà ad una diminuzione delle temperature che sono già scese sotto lo zero ieri sulle montagne del Gennargentu, in Barbagia. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso per maltempo prevedendo nelle ore notturne gelate “che interesseranno le quote collinari e montane e i fondovalle”.

Poi con il sorgere del sole si assisterà a un rapido aumento delle temperature con un rialzo della colonnina di mercurio sino a sabato. Già da questa notte i fenomeni saranno accompagnati da una diminuzione dei venti, che dal pomeriggio stanno soffiando localmente anche a oltre 30 chilometri orari.