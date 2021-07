I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Sassari che prestano servizio nell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia hanno impedito a un 25enne di nazionalità francese di lasciare la Sardegna con un bottino di oltre otto chili di sabbia e ciottoli sottratti da diverse spiagge dell’Isola. La contravvenzione costerà al giovane turista una sanzione amministrativa tra i 500 e i 3mila euro. La sabbia e le pietre, la cui asportazione è proibita dalla legge regionale 16 del 2017, erano nascosti nel suo bagaglio. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà riportato nei luoghi di provenienza. All’operazione hanno collaborato i finanzieri del comando provinciale di Sassari e del Reparto territoriale di Olbia.

Analoga operazione messa a segno dagli uomini di stanza al Riviera del corallo, lo scalo di Alghero, dove sono stati recuperati oltre 2 chili di ciottoli trovati tra i bagagli di un uomo di nazionalità ungherese in partenza per Budapest. Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato e al turista è stata comminata una sanzione amministrativa.

[Foto d’archivio]