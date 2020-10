Hanno rubato 26 piante di canapa per uso terapeutico da una piantagione di Villamassargia. Tre giovani di Carbonia sono stati arrestati per furto. La scorsa notte il titolare dell’azienda agricola in cui viene coltivata la canapa sativa ha notato un’auto avvicinarsi alla piantagione e tre persone sospette. Ha subito chiamato il 112. Sul posto sono subito arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, due giovani sono stati bloccati mentre tagliavano le piante di canapa. Il terzo è fuggito in auto, ma è stato inseguito e bloccato. Le piante rubate sono state restituite al proprietario e i tre sono stati arrestati.