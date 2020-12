Un uomo di 60 anni è stato investito da un’esplosione provocata da una fuga di gas questa sera in un villino a Margine Rosso a Quartu. Il ferito è stato trasportato con assegnato un codice rosso all’ospedale Brotzu: ha un grave trauma cranico. L’uomo si trovava in casa con alcuni familiari quando si è verificata l’eslosione causata forse da un malfunzionamento della caldaia. A causa della deflagrazione una delle pareti del villino è crollata, travolgendo il 60enne. Illese le altre persone che si trovavano in casa. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.