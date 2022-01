Fuga dal centro di accoglienza e furto al Conforama: tre denunciati

Si sono allontanati dal centro di accoglienza di Monastir dove si trovavano dopo essere sbarcati nelle coste del sud Sardegna nelle scorse settimane e hanno messo a segno un furto all’interno del centro commerciale.

I carabinieri di San Sperate hanno denunciato in stato di libertà un 31enne, un 26enne e un giovane di 21 anni, tutti algerini per furto. I tre sono entrati nel centro commerciale “Conforama” lungo la statale 131 e hanno rubato prodotti per 70 euro, nascondendoli all’interno dei giubbotti.

I tre sono usciti dal centro commerciale, ma fuori ad attenderli hanno trovato i carabinieri. sono stati perquisiti e dai giubbotti sono saltai fuori i prodotti rubati poco prima. La merce è stata restituita ai proprietari e i tre sono stati denunciati.