Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale 125 a Castiadas, si sono scontrati un furgone e un pullman dell’Arst, cinque persone sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice rosso per dinamica. L’incidente è avvenuto alle 7:30. Per cause non ancora accertate, ma non si esclude che possa essersi trattato di un colpo di sonno, il furgone Fiat Ducato di una panetteria di San Vito che procedeva verso Muravera avrebbe invaso la carreggiata opposta, andando a scontrarsi frontalmente con il mezzo pubblico, a bordo del quale si trovavano 9 passeggeri e l’autista. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di San Vito, dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Castiadas e delle ambulanze del 118. Due feriti, il conducente del furgone e un passeggero, sono stati trasportati all’ospedale Brotzu e gli altri tre, due passeggeri e l’autista del pullman, al Policlinico: non sarebbero in pericolo di vita. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti. (Ma.Sc.)