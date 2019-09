Terribile incidente stradale questa questa sera a Nuraminis, un anziano Emanuele Murru, 72 anni ha perso la vita. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 33.

La vittima, che viveva a Serrenti, viaggiava a bordo di una Fiat Punto che, arrivata al chilometro 1 della provinciale, si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 a bordo della quale si trovavano due giovani. L’impatto è stato talmente violento che il conducente della Punto è rimasto intrappolato all’interno del veicolo. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. È stato richiesto anche l’intervento dell’Elisoccorso. I medici hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il il conducente ella Punto ma non c’è stato nulla da fare. Ferite le due persone che si trovavano a bordo della 500, non dovrebbero essere gravi.